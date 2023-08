Hojna ręka Adama Niedzielskiego. Takie nagrody były w Ministerstwie Zdrowia

Premier wyrzucił z rządu ministra zdrowia. Kto go zastąpi?

Na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek (49 l.) w tej sprawie odpowiedział Waldemar Kraska (60 l.). Wiceminister poinformował, że prawie milion złotych ze środków MZ, wypłacono w ramach nagród, do tego dochodzi 700 tysięcy złotych z puli Unii Europejskiej i 140 tysięcy złotych premii. - Nie mam nic przeciwko dobrym zarobkom urzędników. Jednak podczas naszych wcześniejszych kontroli w tym resorcie, okazywało się, że najwięcej dostawali pracownicy wysokiego szczebla, czyli kierownicy i dyrektorzy – mówi nam Dariusz Joński (44 l.). Z kolei Hanna Gill-Piątek twierdzi: - Jeżeli urzędnicy mają określone zadania, to powinni zarabiać godnie, a nie uznaniowo zgarniać nagrody w ostatnim półroczu przed wyborami. To musi budzić wątpliwości – uważa niezrzeszona posłanka. Wiceminister Waldemar Kraska, odpowiadając na interpelację, podkreśla jeszcze, że w pierwszym półroczu 2023 roku, nie wypłacono żadnych premii i nagród ścisłemu kierownictwu, czyli szefowi resortu zdrowia i jego zastępcom.

