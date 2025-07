Hejt w sieci wobec córki Karola Nawrockiego. Prokuratura reaguje!

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła zdecydowane kroki w sprawie internetowego hejtu, którego ofiarą padła córka prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, wszczęto aż sześć postępowań dotyczących znieważających wpisów, które pojawiły się na różnych platformach internetowych.

Ogromna skala znieważających wpisów

Sprawa nabrała ogromnego rozmachu, o czym świadczy liczba zgłoszeń, które wpłynęły do prokuratury. Prok. Skiba zaznaczył, że wpłynęło kilkaset zawiadomień, w tym od osób prywatnych, matki dziecka oraz Rzecznika Praw Dziecka.

- "Skala jest ogromna. Od samego RPD wpłynęło prawie 200 zgłoszeń. Zostały one połączone w zależności od tego, gdzie były publikowane. Osobne postępowania dotyczą wpisów na Facebooku, TikToku, X, LinkedInie, Instagramie i forum Onetu" – wyjaśnił prok. Skiba.

Postępowania prowadzone są w sprawie publicznego znieważenia córki prezydenta elekta, co stanowi przestępstwo z art. 216 Kodeksu Karnego. Jak wyjaśnił prok. Skiba, wpisy będą również analizowane pod kątem kierowania gróźb karalnych (art. 190 kk) oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 260 kk). - "Część nie wypełnia tych czynów, pozostałe są na bieżąco analizowane. Cały czas napływają zgłoszenia" – dodał rzecznik.

Działania Rzecznika Praw Dziecka

Zaangażowanie Rzecznika Praw Dziecka w tę sprawę jest znaczące. Anna Lewicka z zespołu prasowego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka poinformowała, że Biuro skierowało w tej sprawie 213 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodała również, że w przedmiotowych sprawach rzeczniczka otrzymuje pierwsze postanowienia z prokuratury i "rozważane jest skierowanie kolejnych".

Zawiadomienie posła Krzysztofa Szczuckiego

W piątek poseł PiS Krzysztof Szczucki poinformował o swoim zawiadomieniu w sprawie znieważania córki prezydenta elekta, na co mokotowska prokuratura wszczęła dochodzenie.

Reakcje po wieczorze wyborczym

Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego uwagę widzów zwróciła jego siedmioletnia córka Kasia, która w żywiołowy sposób reagowała na to, co się wokół niej dzieje, przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów.

