Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Gramatyka wprost o podatku dla cyfrowych gigantów: Powinien być

Gościem "Sedna Sprawy" był Michał Gramatyka wiceminister cyfryzacji, a także poseł Polski 2050. Zapytany o to, czy będzie podatek dla cyfrowych gigantów, odparł: - Moim zdaniem powinien być. To jest całkiem dobry pomysł. Czy będzie czy nie będzie, to jest pewnie kompetencja Ministerstwa Finansów dlatego, że Ministerstwo Finansów dba o podatki w Polsce.