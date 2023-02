Gośćmi Tomasza Walczaka będą Paweł Zalewski i gen. Stanisław Koziej. W "Sednie Sprawy": Stanisław Tyszka

"Sedno sprawy" i "Raport Walczaka"

Na polskiej scenie politycznie nie brakuje gorących tematów i aktualnych wydarzeń, o których można rozmawiać. Tomasz Walczak zada bezkompromisowe pytania, by omówić kwestie najbardziej nurtujące Polaków. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Pawłem Zalewskim we wtorek. Ale to nie jedyny gość "Raportu Walczaka". Pojawi się również gen. Stanisław Koziej. Nie możecie tego przegapić!

W programie "Sedno Sprawy" gościem Jacka Prusinowskiego będzie Stanisław Tyszka. Zapraszamy do oglądania na stronie se.pl oraz naszych kanałach Facebook i YouTube.

