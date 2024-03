Goście "Sedna sprawy" i "Expressu Biedrzyckiej": Cimoszewicz, Mieńkowska-Norkiene i Arłukowicz [19.03.2024]

To jak jest w końcu?

Marszałek Zgorzelski wyrozumiały dla premiera: "Donald Tusk się zirytował, ale może sobie na to pozwolić"

Ależ tam się gotuje! Mastalerek skoczył do Błaszczaka, aż wióry lecą! ". Zajmij się pan wreszcie pracą"

We wtorek 18 marca w "Sednie Sprawy" u redaktora Jacka Prusinowskiego o godz. 8:45 pojawi się poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Natomiast potem w "Expressie Biedrzyckiej" od godz. 9:07 zagoszczą: Włodzimierz Cimoszewicz - eurodeputowany, były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene - politolożka, reprezentująca Uniwersytet Warszawski. Tematy rozmów? Oczywiście wszystko co związane z aktualną polityką: zbliżającymi się wyborami samorządowymi, ale sytuacją międzynarodową związaną z Rosją, Ukrainą, jak również choćby protestami rolników, które wciąż są organizowane. Zapraszamy! Bądźcie z nami na kanale Super Expressu na You Tube, na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie SE.pl.