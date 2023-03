Goście "Expressu Biedrzyckiej": Pełczyńska-Nałęcz i Cimoszewicz. W "Sednie sprawy" Zielińska [1.03.2023]

W środę 1 marca, gośćmi Kamili Biedrzyckiej w "Expressie Biedrzyckiej" będą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji. Ambasadorem w Federacji Rosyjskiej Pełczyńska-Nałęcz była w latach 2014–2016. To oznacza, że doskonale zna ona sposób uprawiania przez ten kraj polityki. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to też polska socjolog i politolog, specjalistka w zakresie problematyki wschodnioeuropejskiej, a w latach 2012–2014 pracowała jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozmowa z nią będzie głownie dotyczyła spraw międzynarodowych w kontekście wojny na Ukrainie i tego, co dzieje się w Rosji. Włodzimierz Cimoszewicz, czyli drugi gość "Expressu Biedrzyckiej" to obecny europoseł i były wicepremier oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a także były poseł i senator, były wicemarszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych w rządach Leszka Millera oraz Marka Belki. Rozmowa z nim będzie poświęcona głównie tematom ściśle politycznym. Natomiast w "Sednie sprawy" u Jacka Prusinowskiego zagości posłanka Urszula Zielińska z klubu PiS. Zapraszamy do oglądania rozmów od 8:45 na You Tube "Super Expressu" oraz na naszym koncie na Facebooku.