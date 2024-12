Giertych kłóci się z Romanowskim w pierwszy dzień świąt. Ostra wymiana zdań

Romanowski atakuje: „Sprawa trafi do niezależnych sądów”

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, w swoim wpisie zaatakował niezależność prokuratury oraz działania sądów pod przewodnictwem Dariusza Korneluka, nazywając go „samozwańczym uzurpatorem”. Swoje słowa skierował również bezpośrednio do Giertycha, oskarżając go o udział w sprawie Polnordu. „Wyjaśni to w przyszłości śledztwo prowadzone przez niezależną prokuraturę pod nadzorem legalnego Prokuratora Krajowego (...). Sprawa ta trafi również do niezależnych sądów, wolnych od polityków w togach” – pisał Romanowski.

Amerykański polityk atakuje Sikorskiego: „Czy tego nie rozumiesz?"

Na koniec dodał ironiczne życzenia świąteczne: – „Tymczasem życzę Panu i Szanownej Małżonce spokojnych Świąt. Tym bardziej, że patrząc na to, co się dzieje wokół, myślę, że mogą to być ostatnie tak spokojne Święta”.

Giertych odpowiada: „Pan wie, kto jest sprawcą?”

Roman Giertych nie pozostał dłużny. W swojej odpowiedzi zarzucił Romanowskiemu odpowiedzialność za „przykrości dominikanów” związane z przeszukaniem w klasztorze w Lublinie, które miało miejsce 19 grudnia.

– „Ale Pan wie, że ta cała przykrość dominikanów ma jednego sprawcę: Marcina Romanowskiego” – napisał Giertych, przypominając o kontrowersyjnym przeszukaniu, które wywołało burzę w mediach.

Przeszukanie w klasztorze dominikanów

W tle tej wymiany zdań znajduje się sprawa przeszukania w klasztorze dominikanów w Lublinie, które Romanowski nazwał „haniebnym aktem” i złamaniem konkordatu oraz prawa karnego.

– „Przeszukanie w klasztorze dominikanów to dowód na to, jak daleko obecny reżim jest gotów się posunąć w swojej walce z Kościołem katolickim” – pisał wcześniej Romanowski, nawiązując do rządzących.

Polityczne święta: nowa tradycja?

Choć Boże Narodzenie zwykle kojarzy się z czasem pokoju i refleksji, w tym roku w polskiej polityce emocje sięgnęły zenitu. Czy politycy naprawdę nie mogli odpuścić sobie świątecznych sporów?

Ale Pan wiesz, że ta cała przykrość dominikanów ma jednego sprawcę: Marcina Romanowskiego. https://t.co/h14nXi21M4— Roman Giertych (@GiertychRoman) December 25, 2024

