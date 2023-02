Gen. Bogusław Pacek: Rosja znalazła się w ślepej uliczce, na końcu której jest betonowa ściana

Gen. Pacek przyznał, że choć można mówić o dotychczasowej kompromitacji armii rosyjskiej, to jednak w żadnym stopniu nie należy jej już lekceważyć. - Rosjanie wyciągają wnioski, co widać m.in. po tym, jak przeprowadzają ataki rakietowe na terenie Ukrainy. Rosja nie mocarstwem, ale zarazem nie jest tak słaba, jak czasem się to przedstawia - mówił. - Rosja realizuje wiele różnych działań na froncie, o których nie wiemy - dodawał. Nie omieszkał również wspomnieć o bardzo dużych zapasach bojowych, którymi dysponuje agresor.

Czy Putin może czekać na gromadzenie sił w obliczu dostaw nowoczesnej broni na Ukrainę i nakładanych sankcji? Według gen. Packa Rosja "znalazła się w ślepej uliczce, na końcu której jest betonowa ściana". Oznacza to tylko dwa wyjście z sytuacji: albo osiągnięte we względnie niedługim czasie zwycięstwo, ale wycofanie się z honorem. - Rosji nie starczy sił, by takimi metodami budować imperium - mówił, w kontekście ew. chęci Rosjan podporządkowania sobie choćby Mołdawii. - Bez silnej gospodarki Rosja nie jest w stanie być imperium - stwierdził stanowczo, dodając, że według jego analiz dopiero właśnie rok 2023 będzie bardzo trudny pod tym względem dla najeźdźcy. - Cokolwiek by teraz Putin nie zrobił, może być dla niego fatalne - ocenił.

- Chiny potrzebują Rosji jako partnera w kontekście konfliktów z USA, jednak nie potrzebują Rosji jako mocarstwa. Wizyta Bidena pokazała, że Amerykanie się nie wycofają, przez co obecnie Chiny starają się pokazać, że nie dadzą przegrać Rosji. To może stworzyć tzw. wojnę zastępczą (proxy war) na terenie Ukrainy - ostrzegał gen. Pacek. - Jedyne, co jest pocieszające w tej sytuacji, to że Chiny stanowczo odżegnują się od możliwości użycia broni jądrowej w tej wojnie - stwierdził. Przy tej okazji wspomniał również o konieczności zbrojenia się Europy, ponieważ może dojść do sytuacji, w której USA zmuszone będą przerzucić większość swoich sił na daleki Wschód (np. w obronie Tajwanu).

Kim jest gen. Pacek?

Generał prof. Bogusław Pacek to dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, były komendant główny straży, były komendant główny Żandarmerii Wojskowej i były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Trwa raport specjalny SE "Rok wojny". Program w rzeczywistości rozszerzonej

W oparciu o rozszerzoną rzeczywistość i z wykorzystaniem najnowszych technologii, modeli 3D - assetów, przedstawiających zeskanowane ukraińskie miasta po rosyjskich atakach - tak wygląda specjalny raport "Super Expressu" poświęcony pierwszej rocznicy wojny w Ukrainie. "Rok wojny" to pięciogodzinny program na żywo prowadzony przez dziennikarzy SE z udziałem ekspertów. Można go oglądać na SE.pl oraz profilach SE na Facebooku i YouTube. Potrwa w sumie pięć godzin.