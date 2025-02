Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Gen. Bieniek: Polscy żołnierze w Ukrainie mogliby być poddawani prowokacjom

Generał Mieczysław Bieniek, który był gościem w programie "Express Biedrzyckiej" odniósł się do pomysłu wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. - Jestem przeciwny wysyłaniu polskich wojsk na Ukrainę - przyznał gość Kamili Biedrzyckiej. Jak dodał, kluczową rolę powinny odgrywać Stany Zjednoczone. - USA negocjują, więc to one powinny być gwarantem bezpieczeństwa - ocenił. Więcej w materiale wideo.