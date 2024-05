Gdzie i kiedy oglądać "Debatę Europejską" Super Expressu? Tego nie można przegapić!

CO USTALONO?

Wybory do PE. Wylosowano numery list komitetów

"Debatę Europejską" przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego "Super Expressu" poprowadzą nasi dziennikarze: Kamila Biedrzycka, Jacek Prusinowski, Jan Złotorowicz i Tomasz Walczak. Odpowiadać na pytania w naszym multimedialnym studiu będą reprezentanci sześciu komitetów wyborczych, czyli Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy oraz Bezpartyjnych Samorządowców, którzy zmierzą się w czterech rundach.

Pierwsza runda to ogólne pytania do wszystkich uczestników z zakresu Zielonego Ładu, uchodźców, obronności i euro. W drugiej części uczestnicy mogą zadawać pytania sobie nawzajem, w rundzie trzeciej zaś każdy polityk wylosuje dwa z 20 pytań, które wcześniej wysłali widzowie. Ostatnia, czwarta runda to czas na podsumowanie.

Gdzie i o której oglądać "Debatę Europejską" Super Expressu? Data, godzina, transmisja

Debata odbędzie się w niedzielę 12 maja, a rozpocznie się punktualnie o 20:00. Transmisję na żywo można będzie oglądać na naszej stronie głównej se.pl, na naszym kanale w serwisie YouTube. Można się spodziewać, że atmosfera w studiu będzie gorąca!