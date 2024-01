Gawkowski lepszy od Biedronia. A co z Dudą i Hołownią? Jest nowy sondaż

Hołownia chce to kupić od Olejnik. Zobacz, co zaproponował jej w zamian!

Sondażownia IBRiS na zlecenie „Onetu” po raz kolejny zbadała sympatie polityczne Polaków. Sukcesem w tym miesiącu na pewno mogą się cieszyć poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, a także utrzymujący się ostatnio na podium Szymon Hołownia, którzy odnotowali największy przyrost poparcia od początku tego roku.

Hołownia już po raz trzeci z rzędu jest na czele rankingu. W styczniu zdobył aż 54,4 proc. zaufania pośród ankietowanych. A to oznacza wzrost o 8,8 pkt proc. niż w grudniu ubiegłego roku.

Politycy oceniają „miodowy miesiąc” Donalda Tuska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Natomiast Krzysztof Gawkowski, który pierwszy raz objął funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, odnotowuje wzrost o 7,8 pkt procentowych. A to oznacza, że w wynikiem 35,3 proc. wyprzedza swojego kolegę, jednego z liderów klubu Lewicy, Roberta Biedronia, który notuje wynik 33,4 proc. Czy to zasługa nowej roli powierzonej mu przez szefa rządu? – Bardzo się cieszę ze wzrostów rozpoznawalności. Mam wielki szacunek do swoich liderów, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy w rządzie I myślę, że wzrost poparcia społecznego dla mojej osoby jest związane z tym, że Lewica weszła do rządu – komentuje nam wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.