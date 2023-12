"Fakty" a "19.30". Co różni programy informacyjne TVP i TVN?

Fakty a 19.30

"Fakty" na TVN w piątek 22 grudnia 2023 roku rozpoczęły się od tematu związanego ze sprawą Kamińskiego i Wąsika. Temat numer dwa to komisja ds. wyborów kopertowych. Temat numer trzy to strzelanina i masowe zabójstwo w czeskiej Pradze. Kolejną kwestią poruszoną w programie informacyjnym TVP była wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Kijowie. Poruszono także temat dotyczący protestu kierowców TIR-ów i rolników w Szczecinie. Temat numer sześć to zimowa nawałnica, która w przedświąteczny piątek przetoczyła się przez Polskę. W dalszej części programu skoncentrowano się na powrocie Jacka Kurskiego do Polski oraz karze 100 tys. zł, jaką wymierzono resortowi zdrowia za wpis Adama Niedzielskiego w internecie na temat zdrowia i leków zażywanych przez jednego z lekarzy. Nie zabrakło materiału na temat obrony TVP przez polityków PiS.

Zaś nowy program informacyjny TVP rozpoczął się od materiału poświęconego wizycie Radosława Sikorskiego w Kijowie i protestom w Szczecinie. Nie zabrakło materiałów poświęconych atakowi w Pradze, spotkaniu świątecznemu w Sejmie marszałka Szymona Hołowni z bezdomnymi i organizacjami pomagającymi osobom w kryzysie, sejmowym komisjom śledczym, nielegalnej emigracji, powołaniu nowego komendanta głównego policji, przedświątecznej sprzedaży karpia. Nie zabrakło rozważań na temat gestu Kozakiewicza w wykonaniu Kamińskiego. Po raz kolejny Marek Czyż nawiązał do tworzenia nowego programu informacyjnego TVP.

Wieczorny Express Korwin Ikonowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.