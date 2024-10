"Express Biedrzyckiej" w poniedziałek 28.10.2024

Ziobro do Tuska: „Pokaż to swojej córce”. Teraz naprawdę przesadził?

"Express Biedrzyckiej"

W ostatni październikowy poniedziałek, 28 października 2024 roku, gośćmi programu "Express Biedrzyckiej" będą: Krzysztof Kwiatkowski - senator KO, były minister sprawiedliwości i prezes NIK oraz dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz - politolożka, Uniwersytet Warszawski . "Express Biedrzyckiej" to program informacyjno-publicystyczny emitowany na kanale "Super Expressu" na You Tube tuż po godzinie 9. W programie poruszane są tematy bieżące. Program "Express Biedrzyckiej" szczególnie na popularności zyskał w dobie pandemii, kiedy to prowadząca program Kamila Biedrzycka wraz z gośćmi towarzyszyli widzom niemal każdego dnia. Program emitowany jest na żywo. Zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia poprzez komentowanie i wyrażanie swoich opinii, zadawania pytań w sekcji "komentarze".

