Express Biedrzyckiej NA ŻYWO. Goście: Piotr Zgorzelski, Ryszard Schnepf. Sedno Sprawy gość: Beata Szydło

Szczyt NATO, wizyta amerykańskiego prezydenta, ciekawych tematów nie zabraknie!

Już w czwartek (16.02) kolejny odcinek Ekspressu Biedrzyckiej i Sedna Sprawy, w których nie zabraknie bieżących komentarzy ekspertów, do gorących tematów politycznych. W programie Kamila Biedrzycka porozmawia na żywo z Piotrem Zgorzelskim, Ryszardem Schnepfem. Z kolei w Sednie Sprawy, prowadzonym przez Jacka Prusinowskiego, gościć będzie Beata Szydło.

Goście niewątpliwie skomentują i odniosą się do skargi Komisji Europejskiej skierowanej na 8 państw, w tym Polskę, do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przez nie unijnych dyrektyw dotyczących sygnalistów. Wojna w Ukrainie i temat polityki wysyłania broni Ukrainie wzbudza nieustanne zainteresowanie, a to nie jedyny temat, który był poruszany na szczycie NATO (15.02), do którego odniosą się zaproszeni goście. Równie istotną kwestią, o którą zapytają prowadzący będzie zapowiadana wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce.

Zapraszamy! Program będzie transmitowany również na facebooku i kanale youtube.

Jan Strzeżek o odejściu Gowina z Porozumienia: "Wszystko może się zdarzyć. Chociaż zaprzeczać też nie mogę" [Sedno Sprawy] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.