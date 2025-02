i Autor: SE Kamila Biedrzycka, prowadząca "Express Biedrzyckiej"

Express Biedrzyckiej: Krzysztof Kwiatkowski, prof. Radosław Markowski [05.02]

Już we środę, 5 lutego gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej oraz prof. Radosław Markowski politolog z Uniwersytetu SWPS. Od kilkunastu dni w Polsce trwa na dobre kampania prezydencka, więc ciekawych tematów do rozmowy z pewnością nie zabraknie. Serdecznie zapraszamy do oglądania "Expressu Biedrzyckiej" na Se.pl, naszym profilu na Facebooku oraz naszym kanale na YouTube.