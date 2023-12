Express Biedrzyckiej i Sedno Sprawy

We wtorek 12 grudnia 2023 roku gośćmi w programie Express Biedrzyckiej będą: dr Mirosław Oczkoś – specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, Kazimierz Krupa – dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Drawbridge, Eliza Michalik - YouTube Eliza Michalik i Jarosław Kuisz – Kultura Liberalna, Ryszard Schnepf – dyplomata, były ambasador RP w USA, a także Zbigniew Janas – działacz opozycji w czasach PRL i dr hab. Bartłomiej Biskup – politolog, Uniwersytet Warszawski. Zaś w "Sednie Sprawy gościem Jacka Prusinowskiego będzie Cezary Grabarczyk. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube w godzinach przedpołudniowych. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu".

