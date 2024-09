Express Biedrzyckiej. Gośćmi będą: Krzysztof Bosak i Przemysław Rosati

Szydło kpi z rządu. "I już wiemy, co to za „czytelne kryteria” naboru się liczą..."

We wtorek 1 października kolejne wydanie programu publicystycznego Kamili Biedrzyckiej, czyli "Express Biedrzyckiej". Z pewnością nie zabraknie tematów do rozmowy, bo w Polsce wiele się dzieje: nasz kraj zmaga się ze skutkami powodzi. Nie milkną też echa sprawy Marcina Romanowskiego, a do tego Sąd Okręgowy w Warszawie we wtorek (1 października) i środę (2 października) zajmie się wnioskami o wydanie listu żelaznego dla podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) - Michała K. i Pawła Szopy. Wnioski o wydanie listu złożyli ich obrońcy. Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" będą: Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, a także Przemysław Rosati - prezes Naczelnej Izby Adwokackiej.

