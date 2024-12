Express Biedrzyckiej: goście we wtorek 3 grudnia 2024

W porannej rozmowie z Kamilą Biedrzycką we wtorek 3 grudnia pojawią się: Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także prof. Wawrzyniec Konarski - politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Tematów do rozmowy nie zabraknie, pełną parą ruszyła prekampania wyborcza, do tego w poniedziałek został doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa były szef ABW.

Do tego we wtorek zostanie rozpatrzony wniosek z dnia 7 listopada 2024 r. Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. We wtorek "Express Biedrzyckiej" zapraszamy od 9:07 na kanał SE na You Tube stronę SE.pl oraz na nasz profil na Facebooku.