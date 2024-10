Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 15.10.2024

Ewa Zajączkowska mówi o sprytnej sztuce premiera Tuska: "Prawo do azylu do tylko część strategii rządu"

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik premier sprytnie przekierował uwagę na zawieszenie prawa do azylu, podczas gdy w jego nowej strategii imigracyjnej są znaczeni ważniejsze zapisy. Chodzi o specjalne centra dla imigrantów. - jeżeli jako Polacy pozwolimy by takie centra powstały, to sprawa będzie już pozamiatana. Planowanych jest 49 takich ośrodków. - mówi Konfederatka.