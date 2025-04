Europoseł Jaki zaprasza na marsz 12 kwietnia. „Zagrożona jest wolność wyboru”

Dlaczego warto pójść na marsz 12 kwietnia?

Zorganizowany przez PiS marsz ma uczcić 1000-lecie Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. – Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu? – zapytała swojego gościa, europosła Patryka Jakiego, prowadząca program „Poranny Ring” Karolina Pajączkowska.

– Dlatego, że jak wpiszemy sobie w chatGPT ile jest obecnie państw na świecie, to wyjdzie, że około 200. I z tych 200 zaledwie kilkanaście może pochwalić się tysiącletnią historią, w tym nasza Polska. My często sami nie wiemy, jak wspaniałe dziedzictwo reprezentuje kraj, którego jesteśmy obywatelami. To jest cztery razy więcej niż Stany Zjednoczone. My tworzyliśmy tutaj prawa wolności, takie, które dzisiaj są uznane za prawa człowieka. W Polsce były uznane 500 lat temu, kiedy inni na świecie o tym marzyli. Sami o tym nie wiemy, więc musimy sięgnąć do naszego dziedzictwa. W czasach szczególnie, kiedy to wolność jest zagrożona, zarówno ze wschodu w formie fizycznej, jak i z zachodu – odpowiedział europoseł Patryk Jaki.

Wielki marsz patriotów w Warszawie, na który zaprasza PiS.

Unia narzuca nam e-samochody

- Zagrożona jest wolność wyboru tego, kogo chcemy, żeby nami rządził, ale również wolności wyboru takiego pragmatycznego. To znaczy za chwilę, jak byśmy poszli sobie do sklepu wybrać na przykład samochód, to nie będziemy mogli wybrać takiego, jakiego chcemy, tylko będą elektryczne. Za chwilę będzie tak, że źródło ogrzewania, gdybyśmy chcieli wybrać, to nie będziemy mogli wybrać takie, jak chcemy, bo będzie narzucone z zewnątrz. To nie będzie mogło być najtańsze, tylko będzie podyktowane jakąś ideologią. I tak samo jest w kwestii ubrań, innych rzeczy, które mają być ograniczane, które mają być droższe w imię tego zwanego zielonego układu – dodaje polityk PiS.

Polska - najlepsze miejsce na świecie

Zdaniem Patryka Jakiego to nie jest prawdziwa wolność. – Ja uważam, że Polska właśnie przez te tysiąc lat, to jest opowieść o Polakach, to jest opowieść o Polsce, przez te tysiąc lat była takim miejscem, gdzie jak ktoś szukał wolności, to wiedział, okej, to Rzeczpospolita. Dlatego obywatele Rzeczypospolitej, jak się sięgnie do historii, to mówili o sobie, my jesteśmy dumnymi obywatelami Wolnej Rzeczpospolitej, najlepszego miejsca na świecie. Ja chciałbym, żeby kolejne pokolenia Polaków dowiedziały się o tym, to powinny być takie patriotyczne – dodał europoseł Jaki.

