Emerycie! Sprawdź, czy twoje leki zdrożały. Nowa lista refundacyjna

Na nowej liście refundacyjnej znalazło się m.in. 21 nowych terapii w programach lekowych, w tym pierwsza terapia dla pacjentów z nowotworem dróg żółciowych. – Refundowany jest preparat Imfinzi. To wskazanie bardzo oczekiwane przez środowisko pacjentów – powiedział wiceminister zdrowia Marek Kos prezentując nową listę leków refundowanych. Dodał także, że zaszły pozytywne zmiany w terapiach dla pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Niestety od 30 września nie jest już refundowane Trulicity – nowoczesny lek na cukrzycę typu 2. Wnioski producenta o przedłużenie refundacji nie spełniły wymagań MZ.

Od października nastąpiły zmiany cen niektórych leków. Nie dotyczą osób w wieku 65 plus, ponieważ ta grupa pacjentów otrzymuje wiele leków bezpłatnie. Od października o 14,3 zł zdrożała np. maść na owrzodzenia i oparzenia Iruxol Mono. Zdrożał także o 32,29 zł Topamax – lek na padaczkę. Zdrożał także lek na dnę moczanową występującą w chorobach nerek - Milurit kosztuje teraz o 1,30 zł drożej.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w tym roku skrócił się czas procedowania wniosków refundacyjnych. - Aż o 136 dni skrócił się średni czas procesu refundacyjnego nowych terapii. W tym roku wynosi on ok. 320 dni oraz ok. 243 dni bez okresów zawieszenia – chwalił minister Kos. Wpływ na opóźnianie nowych terapii nadal mają podmioty składające wnioski o objęcie refundacją, średnio opóźnienie między rejestracją nowej terapii przez EMA, a złożeniem wniosku do ministerstwa zdrowia to 940 dni.

