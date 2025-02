Elon Musk wsparł polskiego polityka. "Make Europe Great Again"

Elon Musk zwrócił uwagę na wywiad udzielony przez polskiego europosła Dominika Tarczyńskiego. Amerykanin postanowił na swój sposób wesprzeć polityka, udostępniając jego wywiad na swoim profilu w serwisie Twitter.

Musk wsparł Tarczyńskiego

Dominik Tarczyński rozmawiał z europosłem i influcencerem z Cypru, Fidiasem Panajotu. W wywiadzie Polak stwierdził, że kocha prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jako polityka. Zadeklarował także wolę walki o upadającą, jego zdaniem, Europę. Nie zabrakło także pochlebnych słów pod adresem Elona Muska.

- Prosty przykład nakrętek butelek. Elon Musk buduje rakiety, wyśle je wkrótce na Marsa. A Europa jest tak wielka ze swoimi nakrętkami - stwierdził.

Dominik Tarczyński został także zapytany, czy uważa, że kiedyś Europa była wielka. - Była. [...] Jeśli pytasz kiedy, to wtedy kiedy mieliśmy prawo rzymskie, kiedy mieliśmy polskich husarzy walczących z Muzułmanami i broniącymi Europy - stwierdził polski europoseł.

Nagranie wywiadu udostępnił Elon Musk z wymownym dopiskiem "Make Europe Great Again" czyli "Uczyń Europę ponownie wielką". To odniesienie do hasła wykorzystywanego przez Donalda Trumpa w czasie kampanii: "Make America great Again".

