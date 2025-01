Ekspertka oceniła, jak Karol Nawrocki mówi po angielsku. Bezwzględna opinia

Braun zgasił Konfederację. "To jego koniec w polityce"

Zełenski zdyskredytował Nawrockiego. Zaskakująco do akcji postanowił wkroczyć Duda!

to zalecił prezydentowi Ukrainy

Prezydenci w trakcie trwania swojej kadencji wiele razy będą w sytuacjach, gdy konieczne będzie zabranie głosu w innym niż ojczysty języku. Wystarczy przypomnieć sobie Andrzeja Dudę, który często wypowiadał się publicznie po angielsku. Internauci bezlitośnie oceniali jego wymowę czy płynność wypowiedzi. Czy kandydat na prezydenta Karol Nawrocki radzi sobie lepiej? Ekspertka oceniła.

Jak Karol Nawrocki mówi po angielsku?

PiS zorganizował w Sejmie spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Polsce, na którym obecni byli ambasadorzy i szefowie zagranicznych placówek. W trakcie konferencji głos zabrał kandydat na prezydenta z poparciem partii Jarosława Kaczyńskiego, Karol Nawrocki. Mówił między innymi o polityce zagranicznej oraz relacjach Polaki ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.

Prezes IPN zaskoczył wszystkich, gdy nagle zaczął mówić po angielsku. Już na samym początku wystąpienia powitał gości w tym języku. Jego wypowiedź była dość krótka, a sam zainteresowany dość płynnie przeszedł z mówienia po polsku do mówienia po angielsku i na odwrót. Dla niewprawnego ucha ta część wystąpienia mogła być imponująca, ale co na ten temat ma do powiedzenia ekspertka? Wypowiedź Karola Nawrockiego została oceniona przez lektorkę języka angielskiego Anną Czarniecką.

- Analizując wystąpienie Karola Nawrockiego, można zauważyć, że pomimo poprawności gramatycznej, brak płynności i naturalności w wymowie sprawił, że całość brzmiała w sposób wyuczony obnażając znaczące braki w angielskim. Od polityków oczekuje się, że będą liderami zarówno w treści, jak i w formie. Przemówienia powinny być inspirujące, pewne siebie, a jednocześnie dostosowane do odbiorców, by budować zaufanie i wspierać ich wizję lidera na arenie krajowej lub międzynarodowej - powiedziała "Faktowi".

Zdaniem lektorki, w przemowie Karola Nawrockiego zabrakło elementów, które pozwoliłyby na wywarcie wpływu i zbudowanie wrażenia wiarygodnego przywództwa na arenie międzynarodowej. To bezwzględna opinia! Jak widać Karol Nawrocki powinien jeszcze popracować nad swoim angielskim w czasie trwania kampanii.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie