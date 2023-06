Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Ekspert od polityki: Dzięki PiS frekwencja na marszu będzie większa niż Tusk się spodziewał

jot 14:59

Dr Olgierd Annusewicz, ekspert od spraw polityki był gościem Kamili Biedrzyckiej w "Expressie Biedrzyckiej" w czwartek 1 czerwca. W czasie rozmowy poruszony został temat marszu 4 czerwca, do udziału w którym zachęca Donald Tusk. Zdaniem dr. Annusewicza to, co ostatnio robi PiS sprawi, że frekwencja na marszu będzie o wiele większa, niż spodziewa się sam Tusk.