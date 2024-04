Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Ekspert nie ma złudzeń: Kampania europejska pójdzie na ostro

jot 14:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prof. Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, ocenił, że to już kolejny raz, gdy PiS wygrał przegrane wybory. Jednak zdaniem eksperta proces rozpadu tej partii postępuje. Prof. Rychard przyznał też, wyniki wyborów to też swego rodzaju jasnożółta kartka dla KO i pomarańczowa dla PiS. Socjolog też ocenia, że kolejna zbliżająca się kampania przed wyborami do "pójdzie na ostro".