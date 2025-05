i Autor: Paweł Supernak/PAP, Super Express

Debata prezydencka

Dziwny gest Karola Nawrockiego na debacie. Szef sztabu tłumaczy co się wydarzyło

W ostatniej debacie prezydenckiej w TVP przed II turą, w trakcie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, Karol Nawrocki wykonał dziwny gest, w trakcie którego brał coś do ust i starał się wyraźnie zakryć to przed kamerą. Sztab wyjaśnił co się stało.