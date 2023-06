Dziwne zachowanie Kosiniaka-Kamysza w Sejmie. Kamery wszystko nagrały

Jarosław Kaczyński wraca do rządu? Wiemy, kiedy to może nastąpić! Ważny polityk PiS podał nam termin

Podczas sejmowych posiedzeń poruszane są nie tylko tematy ściśle związane z polityką. Dla przykładu 13 czerwca Katarzyna Kotula z Lewicy poprosiła kolegów na sali plenarnej, by minutą ciszy uczcić kobiety, które marły z powodu odmówienia im aborcji na czas. Temat powrócił po tragedii 33-letniej Doroty z Bochni. Kobieta trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Z badania USG wynikało z kolei, że jej płód obumarł kilka godzin wcześniej, lekarze jednak nie zdecydowali się na przeprowadzenie aborcji.

- Iza, Justyna, Agnieszka, Ania, Dorota. One wszystkie nie żyją. One wszystkie umarły przez was, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. I to wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. [...] Przestańcie nas zabijać! Przestańcie zabijać kobiety – apelowała z mównicy Katarzyna Kotula.

Następnie posłanka poprosiła o uczczenie ich minutą ciszy. Na nagraniu z sejmowych kamer widać, że zdecydowana większość posłów opozycji wstała, na miejscach zostali zaś politycy PiS i Konfederacji. Uwagę zwróciło także zachowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wstał, ale zaraz potem usiadł. To dość dziwne, bowiem nie pozwala ustalić, czy lider PSL zgadza się z postulatem Katarzyny Kotuli czy też raczej podziela zdanie obozu rządzącego.

Szanowni. Dla ułatwienia sprawdzenia czy ktoś wstał czy nie wstał, podsyłam fragment nagrania z kamery sejmowej. Każdy może sam ocenić zachowanie @KosiniakKamysz