Były poseł zatrzymany

Dziennikarze o zatrzymaniu Janusza Palikota. "Express Biedrzyckiej" 4 października

Były poseł Platformy Obywatelskiej i Twojego Ruchu Janusz Palikot został zatrzymany przez CBA i usłyszał już zarzuty. To temat, który zdominował polską politykę, a dziś w programie "Express Biedrzyckiej" omawiali go Tomasz Żółciak z Money.pl oraz Joanna Solska z "Polityki". Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu Kamili Biedrzyckiego.