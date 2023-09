Byli dziennikarze znani z TVP startują w wyborach 2023: jeden z Lewicy, drugi z KO

Znane są już listy wyborcze w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Wśród chętnych do zostania parlamentarzystą znaleźli się też dziennikarze i publicyści. Wiadomo, że posłem chce zostać znany historyk, ale też popularyzator historii oraz autor programu "Sensacje XX wieku" Bogusław Wołoszański. Ponownie posłem chce zostać dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch, startuje z Trzeciej Drogi, choć do Sejmu wszedł z KO. Do Sejmu startuje też znany pisarz i publicysta Jacek Dehnel, który przed laty prowadził w TVP program "ŁOSssKOT" wraz z Tymonem Tymańskim i Maciejem Chmielem, jet kandydatem Lewicy. Inny dziennikarz zawiązany kiedyś z TVP to Maciej Wróbel, startuje z Olsztyna jako kandydat KO. W telewizji publicznej pracował w latach 2006-2016, był m.in. prezenterem i reporterem "Wiadomości" i prowadzącym programy w TVP Info.

Dziennikarki chcą do Sejmu: rzeczniczka Agrounii i publicystka portalu rolniczego

Jeśli chodzi o dziennikarki i publicystki, to do Sejmu chce się dostać Ewa Zajączkowska-Hernik, która w swojej karierze związana była z serwisami wSensie.tv i SwiatRolnika.info, publicystka startuje z Konfederacji w okręgu radomskim. Natomiast z listy Agrounii staruje była reporterka radia Zet Natalia Żyto, a od kilku lat rzeczniczka Agrounii. Z listy Lewicy startują natomiast Agata Diduszko-Zyglewska komentatorka "Gazety Wyborczej" i TOK Fm, a także Piotr Gadzinowski, który był naczelnym "Dziennika Trybuna", a także był związany z tygodnikiem "Nie".

