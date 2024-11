Dzieje się w szeregach policji. Powalające ustalenia mediów

- Akcja "41" to wystawianie pouczeń, zamiast wypisywania mandatów, jeżeli wykroczenia są mało szkodliwe społecznie. „Włoska robota”, czyli skrupulatne przeprowadzanie interwencji, dochodzeń, czynności na miejscu zdarzenia. Natomiast akcja „Telefon” to jest nieużywanie telefonu prywatnego do celów służbowych i wspieranie naszej firmy pro publico bono - powiedział sierż. sztab. Jacek Łukasik, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Policyjnej Solidarności w rozmowie z radiem Vox FM.