Dudek o polityce. Spór o wezwanie Ziobry przed komisję

Komisje śledcze muszą działać szybko, opinia publiczna coraz bardziej znudzona komisjami

Prof. Antoni Dudek podkreślił wagę komisji śledczej dotyczącej inwigilacji systemem Pegasus. Wszystkie okoliczności muszą być ustalone. W przeciwnym wypadku powstanie niebezpieczeństwo dla demokracji. Okazałoby się, że można inwigilować przeciwników politycznych, będąc u władzy. Politolog prognozuje, ze wystąpienie Ziobry przed komisją realnie ograniczyłoby się do wygłoszenia krótkiego oświadczenia.

Spór o powódź – czy można było działać wcześniej?

Sztaby są powołane, wykonują ćwiczenia, a w momencie kryzysu systemy jednak nie działają, okoliczności muszą być ustalone – taką opinię wyraził Prof. Antoni Dudek. Rozwinął, że gdyby zamiast Tuska premierem był Morawiecki, to system również nie zadziałałby na niskich szczeblach.

Przywrócenie rządów prawa musi być zgodne z prawem

- Demokracja walcząca nie może oznaczać łamania prawa – to esencja opinii prof. Dudka w kwestii przywracania rządów prawa. Rząd nie dysponuje większością konstytucyjną, co bardzo utrudnia naprawę wymiaru sprawiedliwości. Jednak rząd Tuska poszedł za daleko, czym przybliżył się do standardów poprzedniego rządu.

Miał być kongres Prawa i Sprawiedliwości jednak się nie odbył

Zmiany kadrowe na górze Prawa i Sprawiedliwości są nieuniknione. Jarosław Kaczyński nadał swej formacji kształt partii władzy, pytanie co teraz. Można spekulować, czy Beata Szydło zostanie w jakiś sposób zdegradowana. Kolejne pytanie – czy PiS wchłonie środowisko Zbigniewa Ziobry. Może to być pozornym wzmocnieniem, które w dłuższej perspektywie zniszczy partię od środka. Wszyscy czekamy na kandydata PiS na prezydenta. Prezes PiS uważa Błaszczaka za najlepszą osobę jednak wątpliwości pozostają. Być może Kaczyński czymś nas zaskoczy.