Dudek o polityce. Specjalna rozmowa z Rafałem Trzaskowskim

W programie "Dudek o polityce", prowadzonym przez znanego historyka i politologa, prof. Antoniego Dudka, pojawi się Rafał Trzaskowski. Wszystko to w ramach cyklu wywiadów profesora z kandydatami na prezydenta RP. Pierwszym gościem specjalnego cyklu był Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, a drugim będzie właśnie startujący z Koalicji Obywatelskiej obecny prezydent Warszawy. W "Super Expressie" pojawiły się już fragmenty wywiadu z Trzaskowskim. Kandydat zapytany o to, jak czuje się będąc liderem sondaży prezydenckich przyznał:

Jest to trudne psychologicznie, ale z drugiej strony cały czas dopinguje. Natomiast sondaże się zmieniają i te sondaże, ja jestem o tym absolutnie przekonany, czym bliżej wyborów, będą lepsze. Wydaje mi się, że zwłaszcza w drugiej turze - jeśli chodzi o te dwie osoby, które się dostaną do drugiej tury - będzie na żyletki. Jestem przekonany, obserwując to, co się dzieje w Polsce, obserwując to, co się dzieje na świecie, na pewno ten rezultat będzie bliski. Ja myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch, trzech procent.

Na całość rozmowy z Rafałem Trzaskowskim zapraszamy na kanał "Super Expressu" na YouTube. Premiera we wtorek, 25 lutego, o godz. 20. Bądźcie z nami!

Program „Dudek o polityce” to dobrze znany widzom program, który wyróżnia to, że profesor analizuje i komentuje najważniejsze wydarzenia w polityce wraz z Arturem Jarząbkiem. Rozmowy obu panów cieszą się ogromną popularnością wśród widzów kanału SE na YouTube. Zaś w kampanii wyborczej widzowie formatu wideo "Dudek o polityce" będą mieli okazję odkryć nowe oblicze dobrze znanego programu - prof. Dudek zapowiedział bowiem rozmowy z kluczowymi kandydatami na urząd prezydenta Polski.