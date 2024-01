Dudek o polityce. Gościem prof. Antoniego Dudka - Paweł Kowal [WIDEO 26.01]

Emerycie! Emerytura minimalna wzrośnie z 1445,48 zł do 1617,48 zł na rękę! We wrześniu 2024 dostaniesz kolejne 32,52 zł!

Wszystkich widzów programu czeka kolejna ciekawa rozmowa, ponieważ gościem "Dudka o polityce" w piątek 26 stycznia będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, a także pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, Paweł Kowal. Rozmowa będzie z pewnością dotyczyła bieżącej sytuacji w polskiej polityce, ale że tego, co dzieje się na Ukrainie. - Dla nas priorytetem dzisiaj jest absolutnie doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina będzie miała pełne wsparcie Unii Europejskiej, pełne wsparcie w ramach współpracy krajów NATO. (...) Polska będzie uczestniczyła przy odbudowie Ukrainy. Dlatego został powołany pan Paweł Kowal jako pełnomocnik do spraw Ukrainy i zostało zawarte porozumienie o rozpoczęciu współpracy przemysłów zbrojnych - podkreślił kilka dni temu w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Program "Dudek o polityce" do obejrzenia w piątek na kanale Super Expressu na You Tube, start: godz. 18.00.

Formuła programu „Dudek o polityce” jest podobna do popularnego na YouTube programu „Dudek o historii”, jednak to program o najbardziej aktualnych sprawach i tematach:– W pierwszej połowie programu, mniej więcej przez 20 minut będę komentował najważniejsze wydarzenia, głównie w polskiej polityce. W politykę międzynarodową będę wchodził na tyle, na ile będzie wpływała na politykę wewnętrzną w Polsce – mówił prof. Dudek.

NIŻEJ GALERIA Z FORUM DAVOS, W CZASIE KTÓREGO PORUSZONY ZOSTAŁ TEMAT UKRAINY