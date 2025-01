Duda zwrócił się do Tuska ws. udziału Netanjahu w obchodach wyzwolenia Auschwitz

Żona Nawrockiego wkracza do kampanii! Podjęła ważną decyzję

Times of Israel poinformował, że prezydent Andrzej Duda zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela, jeśli weźmie on udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia.

O sprawę została zapytana szefowa prezydenckiej kancelarii, Małgorzata Paprocka w rozmowie z PAP, która przyznała, że każda osoba z Izraela, a także przedstawiciel jego władz, "powinien mieć możliwość - jeżeli ma taką wolę - wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu". Według relacji Paprockiej, Kancelaria Prezydenta czeka na reakcję ze strony rządu.

Portal Times of Israel, powołując się na informacje agencji Bloomberg, przekazał, że prezydent Duda przesłał premierowi Donaldowi Tuskowi list, w którym stwierdził, że władze powinny zagwarantować "niezakłócony pobyt" Netanjahu w Polsce. Jako argument przywołał "absolutnie wyjątkowe okoliczności" tego wydarzenia. O sprawie napisał portal Interia, która wskazała, że prezydent wysłał do premiera pismo w sprawie zapewnienia ochrony izraelskiemu premierowi Beniaminowi Netanjahu, gdyby ten zdecydował się na wizytę w Polsce.

W liście, którego treść przytacza Interia, napisano, że "gdyby urzędujący premier Państwa Izrael pan Beniamin Netanjahu, wyraził wolę osobistego udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien zagwarantować mu w tych absolutnie wyjątkowych okolicznościach niezakłócony pobyt na terytorium naszego kraju - mimo nakazu aresztowania".

Obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

Muzeum Auschwitz poinformowało w środę, że dziesięć delegacji państwowych, w tym polska, potwierdziło już udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Na czele delegacji staną koronowane głowy i prezydenci. Najważniejszymi gośćmi na ceremonii rocznicowej będą byli więźniowie niemieckich obozów. Organizatorzy spodziewają się, że z różnych zakątków świata przyjedzie ich kilkudziesięciu. Główna ceremonia odbędzie się późnym popołudniem 27 stycznia w specjalnym namiocie rozłożonym nad bramą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

