Duda zaserwuje Tuskowi najgorszy rok rządów: "Będzie wetował wszystko co się da"

Nie strasz, nie strasz...

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i zmianą władzy miała miejsce wymiana złośliwych komentarzy na temat ewentualnej współpracy pomiędzy Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. Okazało się jednak, że praktyka nie była wcale tak destrukcyjna, jak przypuszczano. Prezydent i premier kilkukrotnie rozmawiali w cztery oczy, współpracowali w sprawach międzynarodowych, szczególnie dotyczących rosyjskiej agresji i Ukrainy. Wreszcie razem zostali przyjęci przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena (82 l.). Może nie było szczególnie życzliwie, ale raczej poprawnie. Ten czas przechodzi jednak do historii. Potężne emocje wzbudziła ostatnio sprawa ambasadorów. Prezydent zapowiedział, że stanie na przeszkodzie planom MSZ masowej wymiany szefów placówek dyplomatycznych. Z kolei podczas szczytu NATO Andrzej Duda udzielił wywiadu TV Republika, w którym mocno skrytykował działania ekipy rządzącej. - Dochodzi do drastycznego łamania prawa i konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku – mówił prezydent. Na te słowa ostro zareagował premier. - Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd – napisał Tusk w mediach społecznościowych. Spirala negatywnych emocji nakręca się dalej. W wywiadzie dla wp.pl Andrzej Duda został zapytany o plany lidera PO, zakładające postawienie go przed Trybunałem Stanu. - Nie strasz, nie strasz… - zakpił prezydent.

Ekspert zapowiada pioruny i potężne fale

- To będzie stracony rok. Pokażą się wszystkie negatywne efekty skrajnej polaryzacji politycznej. Prezydent przygotowuje się do nowej roli, buduje podstawy swojej przyszłości. Nie jest w jego interesie kompromis z polityką PO – prognozuje profesor Kazimierz Kik (77 l.). Dlatego zdaniem politologa rząd i premier będą mieli coraz większe problemy w przeprowadzaniu planowanych zmian. - Andrzej Duda będzie wetował wszystko co się da – zapowiada ekspert. Bardziej burzliwych relacji pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy spodziewa się też profesor Sławomir Sowiński. Politolog uważa jednak, że często będą to niegroźne dla spraw państwa, choć spektakularne konflikty. - Będzie to jednak trochę przypominać burzę na morzu, kiedy na powierzchni mamy pioruny i potężne fale, a gdzieś w głębi spokój i harmonię. Tak więc spodziewam się publicznych salw oskarżeń, a w zaciszu gabinetów jednak współpracy, o której niewiele będziemy słyszeli – kwituje ekspert.

