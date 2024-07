Duda zapowiada weto. Chodzi o ustawę depenalizującą aborcję

Andrzej Duda, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczął się szczyt NATO, udzielił wywiadu stacji TVN24. Prezydent był pytany o sytuację na Ukrainie oraz o to, jak wygląda stanowisku jego i rządu w sprawie tego konfliktu jest takie same. - Stanowisko rządu, które otrzymałem, jest całkowicie zbieżne z prowadzoną przez nas dotychczas polityką. Przez nas, czyli przez Polskę, przez poprzedni rząd, przeze mnie. Myśmy przeanalizowali to stanowisko w szczegółach, nie mam wobec tego stanowiska żadnych wątpliwości - powiedział prezydent. Jak dodał, nie ma żadnych podziałów na linii prezydent - rząd w kwestii naszego bezpieczeństwa. - Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, co pokazała zresztą ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która była wczoraj rano, mówimy absolutnie jednym głosem i nie ma co do tego żadnej rozbieżności. Chcę wszystkich uspokoić, tu nie ma żadnego konfliktu - przekazał Andrzej Duda.

Prezydent zapowiada weto

Andrzej Duda był również pytany o sprawy krajowe. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę ws. depenalizacji aborcji. -

W wywiadzie dla TVN24 prezydent, który przebywa w Waszyngtonie zapewnił też, że kobiety w ciąży nie będą "w żaden sposób karane" za dokonanie aborcji. Jak podkreślił "kobieta jest tutaj w szczególnej sytuacji". Dodał jednak, że penalizacja osób, które uczestniczą w tym procesie nielegalnie to "zupełnie inna sprawa".

Projekt, którym posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dotyczy częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępności przerywania ciąży do jej 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

