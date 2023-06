Duda wygrywa z Tuskiem. Spora przewaga

Donald Tusk we Wrocławiu. Kiedy? Sobota 24 czerwca 2023. O której godzinie i gdzie spotkanie z wyborcami?

"Tusk to jest zwykły bandyta polityczny" - mówi szef "Solidarności" Piotr Duda

Donald Tusk w 2005 roku poniósł bolesną porażkę i przegrał wybory prezydenckie w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim. Jednak już dwa lata później - w 2007 roku - Platforma Obywatelska wygrała wybory parlamentarne, a jej lider został premierem. W 2011 roku ponownie poprowadził swoją partię do zwycięstwa, a trzy lata później został nominowany na szefa Rady Europejskiej. Z kolei Andrzej Duda był posłem i europosłem, a w 2015 roku, wbrew sondażom i przewidywaniom, wygrał z Bronisławem Komorowskim wybory prezydenckie. Pięć lat później udało mu się pokonać Rafała Trzaskowskiego i rozpoczął swoją drugą kadencję, choć wiele wskazywało na to, że rywalem Andrzeja Dudy będzie właśnie Donald Tusk. Były premier jednak nie zdecydował się na wystartowanie w wyborach w 2020 roku.

Obaj, jako jedni z najważniejszych polityków w kraju, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Co ciekawe, Andrzej Duda ma nieco więcej followersów na Twitterze - prezydenta obserwuje 1,8 miliona użytkowników. Donald Tusk ma o 200 tysięcy mniej followersów, ale trzeba pamiętać o tym, że Andrzej Duda dołączył do Twittera w październiku w 2010 roku, a Donald Tusk we wrześniu w 2011 roku.

