Sejm przyjął we wtorek 1 października nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Nowelizacja zakłada m.in., że poszkodowani w powodzi, którzy mają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za 12 miesięcy. W czwartek 3 października Senat dał zielone światło na wprowadzenie ustawy w życie. Dokument czekał na podpis prezydenta. Andrzej Duda jeszcze tego samego dnia podpisał specustawę powodziową. "Ustawa została dziś przez pana prezydenta podpisana i skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw" - przekazała PAP w czwartek wieczorem szefowa KPRP Małgorzata Paprocka.

Jak pomóc powodzianom?

Co jeszcze daje specustawa powodziowa? Wprowadzony zostanie zasiłek losowy (1 tys. zł), który będzie przeznaczony na wsparcie uczących się dzieci powodzian. Ponadto będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie np. żłobka lub nieobecność niani i muszą opiekować się dzieckiem. Zgodnie z ustawą pracownik poszkodowany w wyniku powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi.

Specustawa sprawia, że zawieszone mogą być postępowania cywilne lub sądowo-administracyjne z urzędu, w związku z sytuacją powodziową i niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu. Zawieszony może być także bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (np. wniesienie odwołania, zażalenia, skargi, sprzeciwu).

