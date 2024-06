Duda obstawił wynik meczu Polska-Austria. Optymistyczne!

Zaczęli od Romanowskiego skończą na Kaczyńskim? "Marzę, by go zobaczyć za kratami"

Co na to prezes PiS?

O godzinie 18.00 w Berlinie Polacy zagrają drugi mecz na Euro 2024. Tym razem rywalem będą Austriacy, którzy podobnie jak my - przegrali swój mecz w pierwszej kolejce. Stawka będzie więc bardzo wysoka, a przegrany zachowa niewielkie szanse na awans. Zdaniem Andrzeja Dudy, który był dziś gościem w Radiu ZET, Polska zaprezentowała się bardzo dobrze w przegranym meczu z Holandią i ma spore szanse na zwycięstwo z Austrią. - Uważam, że Polska wygra. Wierzę w to głęboko i trzymam kciuki za naszych chłopaków. Dobrze grają, dobrze grali z Holandią i bez kompleksów przystąpią do dzisiejszego meczu. Wynik? Nie wiem… 2:1 dla nas? - stwierdził prezydent.

Polska przegrała swój pierwszy mecz z Holandią 1:2, zaś Austria okazała się gorsza od Francji i uległa 0:1. W spotkaniu przeciwko Austrii prawdopodobnie wystąpi Robert Lewandowski, który nabawił się urazu i nie wystąpił w pierwszym spotkaniu. Zastąpił go Adam Buksa, któremu udało się strzelić bramkę pod dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Zdobędziemy dziś Berlin?Prezydent @AndrzejDuda: Uważam, że Polska wygra. Wierzę w to głęboko i trzymam kciuki za naszych chłopaków. Dobrze grają, dobrze grali z Holandią i bez kompleksów przystąpią do dzisiejszego meczu. Wynik? Nie wiem… 2:1 dla nas?@RadioZET_NEWS— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) June 21, 2024