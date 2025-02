Duda: Liczę, że Trump znajdzie rozwiązania, które zmuszą Putina do negocjacji

Donald Trump wielokrotnie w trakcie swojej kampanii prezydenckiej podkreślał, że zależy mu na zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Ówczesny kandydat Parii Republikańskiej twierdził nawet, że zakończy konflikt w dwie doby, ale jak wiadomo, to się nie wydarzyło. Nie oznacza to jednak, że prezydent Stanów Zjednoczonych porzucił ten pomysł - wręcz przeciwnie. Jeszcze w lutym odbędzie się Monachijska Konferencją Bezpieczeństwa , a amerykańską administrację ma reprezentować J.D. Vance, wiceprezydent.

Pokój na Ukrainie?

Według Andrzeja Dudy, kluczową rolę w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie odegra właśnie Donald Trump. Polski prezydent w rozmowie z CNN stwierdził, że głowa amerykańskiego państwa może znaleźć sposób, by Władimir Putin usiadł do negocjacji. - Na co liczę? Liczę na to, że prezydent Trump, który głośno mówi o tym, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania – nie tylko polityczne, ale także gospodarcze – które zmuszą Władimira Putina do podjęcia negocjacji i doprowadzą do zakończenia tej wojny - ocenił Andrzej Duda. - Prezydent Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem, i to zawsze podkreślam w każdej dyskusji. On ma biznesowe podejście do polityki i biznesowy sposób jej prowadzenia. Nie wszyscy politycy to lubią, nie są do tego przyzwyczajeni. To inny styl mówienia i inny sposób działania - powiedział polski prezydent.

Podkreślił również, że Donald Trump wspierał Kijów jeszcze kilka lat wstecz, zanim doszło do pełnoskalowej wojny na Ukrainie. - Ale pamiętajmy też, że pierwszym, który faktycznie pomógł Ukrainie, był właśnie Donald Trump. Mam na myśli budżet Pentagonu na rok 2020, kiedy Trump wciąż był prezydentem. Już wtedy udzielał Ukrainie wsparcia wojskowego, gdy nikt jeszcze nie myślał poważnie o wojnie i konieczności obrony - podkreślił polski prezydent.

