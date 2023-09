Dramatyczny apel doradcy prezydenta Dudy do Ukraińców: Opamiętajcie się!

Polska miała być krajem tranzytowym dla ukraińskiego zboża. Kilka miesięcy temu okazało się jednak, że zawartość TIR-ów i wagonów zza naszej wschodniej granicy ląduje w polskich silosach. Najpierw wprowadzono embargo na poziomie unijnym, ale kiedy Bruksela ustąpiła, Polska podtrzymała zakaz importu na własną rękę. W Kijowie pojawiły się głosy o możliwym embargu na nasze produkty. Bardzo ostro zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski (45 l.). - Niektórzy nasi przyjaciele (…) pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora – mówił przywódca Ukrainy na forum ONZ. - Chcą zniechęcić do siebie najbardziej sprzyjający im naród? To jakaś aberracja. My chronimy rynek przed produktami, których mamy w nadmiarze, oni chcą blokować towary, których im brakuje. – uważa Jan Krzysztof Ardanowski. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy zdaje się też ostrzegać Kijów. - Chcę przypomnieć, że rozszerzenie UE jest możliwe przy zgodzie wszystkich krajów, Ukraina powinna o tym pamiętać - mówi Ardanowski. Z kolei Piotr Zgorzelski (60 l.), wicemarszałek Sejmu za wszystkie napięcia obwinia polski rząd. - Ukrainie wolno więcej, czy nam się to podoba, czy nie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To nie jest wina Ukrainy, jeżeli chodzi o całą tę sytuację, tylko wina polskiego rządu – twierdzi polityk PSL. Tymczasem w Nowym Jorku, w czwartek, doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Towarzyszył im jeszcze przywódca Litwy. - Pozycja Polski w zakresie udzielania wsparcia jest wyjątkowa. Trzeba znaleźć rozwiązania, bo dalsze pogłębianie kryzysu byłoby nieodpowiedzialne - mówił Gitanas Nauseda (59 l.), który zdaje się pełnić rolę mediatora pomiędzy Kijowem i Warszawą.

Express Biedrzyckiej - Paweł KOWAL Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.