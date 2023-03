Dostaniemy pieniądze z UE za broń przekazaną Ukrainie. Premier Morawiecki podał ogromną kwotę

Wojskowa Akademia Techniczna otwiera drzwi. Szuka kandydatów na podchorążych! Co w programie?

Szef polskiego rządu podsumował w mediach społecznościowych dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, który zakończył się w piątek. – „Polityka obronna rządu Prawo i Sprawiedliwość przynosi korzyści nie tylko naszemu krajowi, ale zapewnia bezpieczeństwo całej Europie. Europa, dzięki wielkiemu wysiłkowi Polski, w końcu zrozumiała, jakim zagrożeniem jest Rosja” - podsumował unijny szczyt premier Mateusz Morawiecki.

– „Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie" - podkreślił Morawiecki. "Na dzisiejszym szczycie uzyskaliśmy bardzo wiele. Za broń, którą Polska przekazała Ukrainie, UE wypłaci nam dosyć szybko - do Wielkanocy, rekompensatę w wysokości około 300 milionów euro. W kolejnych miesiącach ma być to 500-600 milionów euro" - dodał szef polskiego rządu.

900 mln euro, które zapowiedział premier to równowartość 4,22 mld zł.

Za pieniądze kupimy nową broń

Jak wskazał Morawiecki, "w miejsce broni przekazanej Ukrainie będziemy mogli kupić nowocześniejszą broń, amunicję, a także tworzyć nowe linie technologiczne i inwestować w polski przemysł zbrojeniowy". "Uzgodniliśmy też dziś wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Ma na to być przeznaczony miliard euro, a dużą szansę na kontrakty mają polskie firmy" - napisał premier.

"Polityka obronna rządu Prawo i Sprawiedliwość przynosi korzyści nie tylko naszemu krajowi, ale zapewnia bezpieczeństwo całej Europie - co zostało w końcu dostrzeżone! To nie koniec. Będziemy kontynuować zabiegi o to, aby Europejski Instrument na rzecz Pokoju był jak najwyższy. Europa, dzięki wielkiemu wysiłkowi Polski, w końcu zrozumiała, jakim zagrożeniem jest Rosja" - podsumował Morawiecki.

