Doradca prezydenta o ustawie o "osobie najbliższej". To dobry kierunek

wiemy, co posiada europoseł

PSL szykuje ustawę o "osobie najbliższej"

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej. Rząd chciałby przyjąć projekt na przełomie sierpnia i września.

Szef PSL pytany w RMF FM o kwestię związków partnerskich, zwrócił uwagę, że ze strony jego ugrupowania pracuje nad tym posłanka Urszula Pasławska. "Uważam, że przyszedł czas i nad tym pracujemy w PSL - poseł Pasławska się tym zajmuje - żebyśmy zaproponowali swoją ustawę o statusie osoby najbliższej, która będzie ułatwiać dziedziczenie, dostęp do informacji medycznej" - oświadczył Kosiniak -Kamysz.

Jego zdaniem warto szukać rozwiązań, które nie tylko "będą heroicznie prezentowane i ucieszą na etapie prezentacji", ale takich, które mają szansę wejścia w życie. "Zgłaszanie dzisiaj projektu w tym obszarze, bardzo daleko idącego, i liczenie, że prezydent Andrzej Duda to zaakceptuje, jest po prostu oszukiwaniem tych, wobec których składa się te propozycje" - ocenił.

Jest odpowiedź doradcy prezydenta

Łukasz Rzepecki, ocenił w niedzielę na antenie TVN24, że to kolejna "bardzo ciekawa zapowiedź ze strony wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i PSL-u". Jak mówił, "to jest pole do rozmów". "Czekamy na konkretne przepisy" - dodał.

Na pytanie, czy prezydent Duda podpisałby ustawę o związkach partnerskich, Rzepecki odpowiedział: "Najpierw konkretna ustawa niech przejdzie przez polski parlament. Dobry kierunek to ustawa o statusie osoby najbliższej".

Co zakłada rządowa ustawa o związkach partnerskich?

Związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie, stanu wolnego, niezależnie od płci. Zgodnie z założeniami rządowego projektu, osoby w związkach partnerskich mają zyskać uprawnienia w dziedzinie opieki zdrowotnej (np. prawo do informacji medycznej i prawo do odwiedzania się w szpitalu), zabezpieczenia społecznego, dziedziczenia i podatków (np. prawo do wspólnego rozliczania się). Zgodnie z zapowiedziami w projekcie tym ma nie być zapisu o przysposobieniu dzieci, na który nie zgadza się PSL.

Sonda Czy związki partnerskie w Polsce powinny być wprowadzone w 2024 roku? Tak Nie Nie mam zdania