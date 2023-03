Donald Tusk pod ścianą! Będzie musiał zejść z placu boju?!

Znany z ciętego języka Sławomir Nitras nie oszczędza nawet przewodniczącego Donalda Tuska. Kiedy pytamy, czy wybory parlamentarne będą też osobistym sprawdzianem dla niekwestionowanego lidera Platformy - On to sam mówi, to jest oczywiste – twierdzi poseł blisko współpracujący z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim (51 l.). Jeszcze dalej idzie Jacek Protasiewcz (56 l.), kiedyś ważna persona w PO, teraz poseł Koalicji Polskiej PSL-UED - Dla Tuska to coś więcej niż kariera polityczna, to osobista chęć pokonania Jarosława Kaczyńskiego, by obronić w Polsce praworządność – i dodaje - Jeżeli się nie pokona przeciwnika, to schodzi się z placu boju – twierdzi Protasiewicz. Nie zgadza się z nim Iwona Śledzińska-Katarasińska (82 l.) z PO, podkreślając, że to nie jest samotny bój lidera partii - Jeżeli wygramy, wygra cała Platforma, tak samo będzie w wypadku porażki, przegramy wszyscy, a nie przegra Donald Tusk – mówi posłanka. A doktor Bartłomiej Biskup zauważa – Politycznie, były premier położył wszystko na jedną szalę. To dla niego wielki test – podkreśla politolog.

A. DZIAMBOR: PIS FUNKCJONUJE NA PAŃSTWIE JAK SZARAŃCZA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.