Donald Tusk pod lupą! Polacy oceniają, czy jest najlepszym premierem

Polacy podzieleni w sprawie alternatywy dla Tuska

Ankieta przeprowadzona na grupie 800 dorosłych internautów w dniach 31 grudnia 2024 – 2 stycznia 2025 roku pokazała, że:

24,9 proc. badanych uważa, że inny polityk koalicji byłby lepszym premierem niż Donald Tusk.

31,1 proc. respondentów jest zdania, że nie ma lepszego kandydata na to stanowisko w obecnej koalicji.

24,6 proc. osób twierdzi, że żaden z polityków koalicji rządzącej nie nadaje się na szefa rządu.

19,3 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Z analizy SW Research wynika, że odpowiedzi różniły się w zależności od wieku, dochodów i miejsca zamieszkania. Osoby powyżej 50. roku życia (42 proc.) oraz z dochodami od 5001 do 7000 zł netto (41 proc.) najczęściej twierdziły, że w koalicji rządzącej nie ma lepszego kandydata na premiera. Z kolei Polacy w wieku 25-34 lata (37 proc.) najczęściej wskazywali, że ktoś inny z obecnej koalicji mógłby pełnić tę funkcję lepiej niż Tusk.

Oceny rządu Donalda Tuska pogarszają się

Dane te wpisują się w ogólny trend krytyki wobec rządu i premiera. Według sondażu CBOS ponad połowa badanych (51 proc.) ocenia negatywnie pracę gabinetu Donalda Tuska. Liczba pozytywnych opinii spadła do 36 proc., co oznacza znaczący spadek w porównaniu z pierwszą połową 2024 roku, gdy średnia ocen pozytywnych wynosiła 42 proc.

Tusk kontra Chełm? Po Sylwestrze z TV Republika minister odwołuje kluczowy projekt

Również opinie o samym premierze stają się coraz bardziej krytyczne. Aż 54 proc. badanych deklaruje niezadowolenie z faktu, że Donald Tusk kieruje rządem – to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do listopada 2024 roku. Tylko 36 proc. respondentów wyraziło pozytywne zdanie na temat jego przywództwa, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Co dalej z przywództwem Tuska?

Podziały w ocenie Donalda Tuska jako premiera wskazują na rosnące wyzwania dla obecnej koalicji rządzącej. Wyniki sondaży mogą być sygnałem, że społeczeństwo oczekuje nie tylko nowych działań, ale także większej jedności i skuteczności w zarządzaniu krajem.

Czy Tusk utrzyma poparcie swojej koalicji i przekona Polaków do swojej wizji rządzenia? A może rosnąca krytyka stanie się impulsem do rozważań nad alternatywami w obecnej koalicji rządzącej? Odpowiedź przyniosą nadchodzące miesiące.

