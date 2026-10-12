Donald Tusk ostrzega przed dramatem! Mocne słowa na Warsaw Security Forum

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
PAP
PAP
2026-10-12 12:18

Premier Donald Tusk z niespotykaną stanowczością zabrał głos podczas prestiżowego Warsaw Security Forum, gdzie ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie, szef polskiego rządu podkreślił, że choć nikt w Polsce nie pragnie konfliktu, to droga do prawdziwego pokoju nie wiedzie przez słabość, lecz przez zdecydowane powstrzymanie agresora. Słowa Tuska nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pojawiających się po obu stronach Atlantyku „niepokojących głosów”, które sugerują ograniczenie lub wręcz zaprzestanie pomocy Ukrainie. Premier bez ogródek stwierdził, że takie działania są równoznaczne z działaniem na szkodę własnego narodu, bezpieczeństwa państwa i jego suwerenności.

Donald Tusk
Autor: Paweł Dąbrowski

Podczas otwierającej sesji konferencji Warsaw Security Forum, premier Donald Tusk wyraźnie zaznaczył, że w Polsce, ze względu na tragiczną historię, strategiczne położenie geograficzne i zdrowy rozsądek, nikt nie dąży do eskalacji toczącego się konfliktu. - Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami – podkreślił szef rządu, wskazując na konieczność aktywnego i zdecydowanego działania, a nie pasywnego przyglądania się rozwojowi wydarzeń. To mocne przesłanie, które stawia Polskę w roli adwokata twardej polityki wobec Rosji, w przeciwieństwie do niektórych głosów na Zachodzie, które wydają się zmierzać w kierunku ustępstw lub zmęczenia wojną. 

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W swoim przemówieniu premier Donald Tusk nie krył zaniepokojenia rosnącą liczbą „niepokojących głosów” płynących zza oceanu i z krajów europejskich. Te głosy, jak zauważył, kwestionują sens dalszego wspierania Kijowa. - Bardzo wielu uważa, że to Ukraina jest problemem, jeśli chodzi o egzekwowanie ich interesu narodowego, że to Ukraina stanowi problem dla suwerenności ich państw – mówił. Następnie z całą mocą odparł te argumenty, kierując swoje słowa szczególnie do polskiej publiczności. - Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i te słowa muszą wybrzmieć w Polsce szczególnie mocno: jeśli masz na uwadze interes swojego narodu, jeśli myślisz o bezpieczeństwie swoich rodaków, jeśli pragniesz naprawdę suwerenności swojego państwa, to twoim obowiązkiem dzisiaj jest wspieranie Ukrainy przed rosyjską agresją – oświadczył stanowczo Tusk. 

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Premier Tusk poszedł o krok dalej, wygłaszając słowa, które z pewnością odbiją się szerokim echem. Stwierdził, że „każdy, kto z jakichś przyczyn – zdrady, głupoty, pieniędzy – chce osłabić Ukrainę w jej konfrontacji, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi, bezpieczeństwu własnego państwa i suwerenności”. 

Tusk apelował do patriotyzmu i zdrowego rozsądku, podkreślając, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. - Każdy patriota w Polsce i Europie powinien dzisiaj myśleć, w jaki sposób skutecznie pomóc Ukrainie obronić się, z bardzo oczywistego powodu: Rosja chce zdominować Ukrainę i wiemy, że nie zatrzyma się w tym planie – ostrzegł szef polskiego rządu, wskazując na geopolityczne ambicje Kremla. 

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Donald Tusk
WOJNA NA UKRAINIE