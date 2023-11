Donald Tusk nazywa się inaczej! Oto jego prawdziwe imię. Ma je po dziadku

Donald Tusk to polityk z ogromnym doświadczeniem. Był premierem polskiego rządu, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej, a w zeszłym roku powrócił do polskiej polityki i znów stanął na czele Platformy Obywatelskiej. Tusk jest zdecydowanie jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polityków w kraju. Jednak czy Polacy wiedzą o nim wszystko? Z pewnością nie! Raczej mało znanym faktem jest to, że Donald Tusk ma dwa imiona. Już pierwsze z nich budzi zainteresowanie, w końcu w Polsce nie ma tak wielu Donaldów. Skąd takie imię? Tusk otrzymał je po swoim ojcu, również Donaldzie, który zmarł, gdy przyszyły premier chodził jeszcze do podstawówki. Ojciec Tuska był stolarzem.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" polityk wspominał, że ojca się bał, bo był człowiekiem surowym i potrafił uderzyć: - Ojca się bałem, lał mnie. Standardowe to nie było. Nie powiem, że z dobrym efektem, bo przemoc nigdy nie daje dobrych efektów. Wszyscy moi koledzy dostawali, ale mój ojciec może bił trochę częściej i mocniej. Jedyny dzień, kiedy starał się być łagodniejszy, to Wigilia, ale i tak mu nie wychodziło - mówił w wywiadzie. Drugie imię Donalda Tuska to Franciszek. Polityk dostał je po dziadku, Franciszku Dawidowskim.

