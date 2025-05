Donald Tusk rzuca wyzwanie Nawrockiemu na antenie! Ostre słowa

Donald Tusk jest ostatnio bardzo aktywny w mediach, gdzie często się wypowiada na temat kampanii wyborczej i kandydatów na prezydenta. Podobnie było i tym razem, gdy w sobotę 26 maja pojawił się w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsatu, gdzie rozmawiał z Bogdanem Rymanowskim. Został zapytany, czy angażuje się w kampanię, bo Rafał Trzaskowski słabo sobie radzi. Zaprzeczył i podkreślił, że chodzi o sprawę znacznie poważniejszą.

- Rafał Trzaskowski doskonale sobie radzi - zaznaczył.

Donald Tusk odniósł się także do Karola Nawrockiego i artykułu Onetu. Jak stwierdził, oczekuje od tego kandydata, że złoży pozew w trybie wyborczym, który daje sądowi 24 godziny na wydanie wyroku. Podkreślił, że w pozew w trybie cywilnym sprawi, że wyborczy dopiero po wyborach dowiedzą się o decyzji sądu.

- Nie wyobrażam sobie, żeby prezydentem Polski była osoba, o której piszą światowe media, o dziwnych zachowaniach - powiedział lider PO. - Niech sobie zażywa co chce, ale on jest kandydatem na najwyższy udział w państwie - dodał.

- Nie interesuje mnie to, co myśli pan Duda czy pan Kaczyński. Interesuje mnie to, co widzą Polacy - stwierdził.

Donald Tusk podkreślił, że chce, aby kampania była uczciwa i nie chce angażować służb w tej sprawie.

Artykuł jest aktualizowany.

