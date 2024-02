Dlaczego Joe Biden zaprosił na spotkanie Donalda Tuska? Sprawa nie jest oczywista

Już 12 marca, w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO, polscy liderzy mają się spotkać w Białym Domu z Joe Bidenem. Rozmowy będą dotyczyć między innymi pomocy dla Ukrainy. Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że zaproszenie na spotkanie premiera Polski jest nietypowym rozwiązaniem.

- Stany Zjednoczone mają ustrój prezydencki. Prezydent zaprasza prezydenta. W tym wypadku do tej wizyty dołączono polskiego premiera. To rzecz nietypowa i dosyć dziwna – mówił w rozmowie z RMF FM.

Jak stwierdził były prezydent, być może amerykańskie władze chcą pokazać, że relacje Polski i Stanów Zjednoczonych są niezależne od sytuacji politycznej wewnątrz naszego kraju.

- Tak jak były 15 lat temu czy 5, tak teraz i w przyszłości będą zawsze relacjami dosyć bliskimi, mocnymi. To chyba chcą podkreślić Amerykanie, zapraszając prezydenta, który w jakiejś mierze jest reprezentantem poprzedniej ekipy władzy i premiera, który jest reprezentantem nowej ekipy rządowej – ocenił.

Bronisław Komorowski odniósł się także do pogłosek, jakoby zaproszenie jednocześnie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska miało zwiastować przekazanie jakichś bardzo niepomyślnych lub ważnych informacji. Według polityka zupełnie nie o to chodzi.

- Jak szła wojna rosyjsko-ukraińska, szefowa wywiadu amerykańskiego przyjechała do Polski i o tym powiedziała prezydentowi i rządowi – uznał.

Były prezydent został także zapytany o to, czy Andrzej Duda może być niezadowolony z faktu, że do Białego Domu został zaproszony razem z Donaldem Tuskiem. - Trudno się gniewać na supermocarstwo, szczególnie wtedy, jeżeli się nie gniewało w momencie, kiedy w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce wyrugowano go z roli gospodarza miejsca. Przemawiał na spotkaniu z Polakami najpierw ambasador amerykański, a dopiero potem polski prezydent – skwitował Bronisław Komorowski.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Bronisław Komorowski:

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Dalej