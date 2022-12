Dekoracje wykonane przez Agatę Dudę na sprzedaż! Każdy może je kupić

Agata Duda stworzyła świąteczne ozdoby

Agata Duda pojawia się w gmachu Polskiego Radia 4 grudnia, gdzie wzięła udział w 21. edycji akcji „Choinki Jedynki”. - To jedna z moich ulubionych akcji charytatywnych. Na stałe wpisała się w przedświąteczne przygotowania, dlatego, że wymaga bardzo osobistego i kreatywnego zaangażowania – mówiła wówczas pierwsza dama. Agata Duda postanowiła przygotować dwie ozdoby świąteczne, wykonane wykonane techniką decoupage’u. - Pierwsza z nich to serce, które z jednej strony symbolizuje miłość, która zawsze wypełnia Święta Bożego Narodzenia, ale z drugiej strony symbolizuje wielkie serca wszystkich tych, którzy wspierają akcję „Choinki Jedynki”. W środku tego serca umieściłam śnieżną kulę, w środku której znajduje się zimowy górski krajobraz: dwa domki z ośnieżonymi dachami, pośrodku udekorowana czerwonymi bombkami choinka, natomiast przed domami na ślizgawce jeżdżą na łyżwach dzieci, którym przygląda się Święty Mikołaj. Na odwrocie serca, które również ozdobione jest złotymi ornamentami, umieściłam życzenia świąteczne dla osoby, która zechce wylicytować to serce – opisała żona Andrzeja Dudy. Druga ozdobna nawiązuje do miejsca, z którego pochodzi św. Mikołaj. - Pośrodku tej ozdoby umieściłam tytułową choinkę, która ozdobiona jest czerwonymi świecącymi bombkami, jak również świeczkami. Ozdoba choinkowa jest udekorowana srebrnymi ornamentami. Srebro z kolei symbolizuje sprawiedliwość, zwycięstwo i pokój: tak bardzo upragniony przez nas wszystkich i o który z taką determinacją walczą nasi ukraińscy sąsiedzi – opisała Agata Duda.

Licytacja dzieł Agaty Dudy

Unikalne dekoracje własnoręcznie wykonane przez Agatę Dudę trafią pod licytację w trakcie audycji na antenie Polskiego Radia. - Już dziś na antenie Radiowej Jedynki w audycji „Cztery pory roku” odbędzie się licytacja ozdoby świątecznej, którą wykonałam w ramach akcji Choinki Jedynki. Cały dochód z aukcji wesprze podopiecznych fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – napisała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie pierwsza dama. Dzięki temu każdy ma szansę, by kupić te oryginalne dekoracje! Zainteresowane osoby powinny jednak wykazać się refleksem i uważnie śledzić przebieg aukcji.

Sonda Weźmiesz udział w licytacji dekoracji zrobionych przez Agatę Dudę? Tak Nie Jeszcze nie wiem